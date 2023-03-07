Top.Mail.Ru
График на текущую неделю » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: -14 °C

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: -14°C, Влажность: 92%

График работы:

Понедельник, вторник — выходные дни. Среда, четверг, пятница — с 15:00 до 21:00. Суббота - с 10:00 до 21:00. Воскресенье и праздничные дни — с 10:00 до 17:00.

Вход
﻿
» » График на текущую неделю
    ﻿

    График на текущую неделю

    Автор: Егозавр от 26 январь 2026, раздел: Информация, просмотров 75

    На этой неделе морозы окончательно сдадут позиции, и настанет идеальное время для скоростных спусков, свежего воздуха и ярких зимних впечатлений! Встречаем последние дни января и стартуем в февраль на наших лучших склонах!

    Режим работы:
    ПН, ВТ — выходные дни.
    СР, ЧТ, ПТ — с 15:00 до 21:00.
    СБ — с 10:00 до 21:00.
    ВС и праздничные дни — с 10:00 до 17:00.

    Подробнее об услугах в будни, 28-30 января (с 15:00 до 21:00!):
    - Основной подъемник.
    - Трассы «Спортивная» и «Верблюд» (обратите внимание: «Верблюд» работает до 18:00).
    - Прокат снаряжения.
    - Служба инструкторов.

    Подробнее об услугах в выходные:
    31 января — с 10:00 до 21:00.
    1 февраля — с 10:00 до 17:00.
    - Трассы: «Спортивная» и «Верблюд». (Внимание: в субботу «Верблюд» работает до наступления сумерек, примерно до 18:00!)
    - Подъемники: Основной и бугельный «Эгоист». (Важно: в субботу «Эгоист» работает до 17:00!)
    - Прокат детских электро энегоходов
    - Все службы: прокат и команда инструкторов.
    - Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)
    - Все точки питания

    Спорт:
    31 января и 1 февраля в 10:30 — мастер-классы от инструкторов «Егозы» для прогрессирующих райдеров.
    31 января в 15:00 — тренировка Клуба сноубордистов «Егозы» под руководством Андрея Максимова. Подробности — чуть позже!⛷

    Важно знать:
    Чтобы гарантированно попасть на индивидуальное или групповое занятие, пожалуйста, записывайтесь к нашим инструкторам заранее по телефону или через онлайн-запись на сайте.
    +7 (982) 277-63-33
    coach.glk-egoza.ru
    Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!


    До встречи на вершине!

    Похожие новости
    ﻿
  • Январь, новый график и важные новости!
    • ﻿
  • График работы Егозы
    • ﻿
  • График работы на текущую неделю
    • ﻿
  • Внимание! Сокращенный график!
    • ﻿
  • На этой неделе мы запускаем трассу "Верблюд"!
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

График на текущую неделю

Автор: Егозавр от 26 январь 2026, раздел: Информация, просмотров 75

На этой неделе морозы окончательно сдадут позиции, и настанет идеальное время для скоростных спусков, свежего воздуха и ярких зимних впечатлений! Встречаем последние дни января и стартуем в февраль на наших лучших склонах!

Режим работы:
ПН, ВТ — выходные дни.
СР, ЧТ, ПТ — с 15:00 до 21:00.
СБ — с 10:00 до 21:00.
ВС и праздничные дни — с 10:00 до 17:00.

Подробнее об услугах в будни, 28-30 января (с 15:00 до 21:00!):
- Основной подъемник.
- Трассы «Спортивная» и «Верблюд» (обратите внимание: «Верблюд» работает до 18:00).
- Прокат снаряжения.
- Служба инструкторов.

Подробнее об услугах в выходные:
31 января — с 10:00 до 21:00.
1 февраля — с 10:00 до 17:00.
- Трассы: «Спортивная» и «Верблюд». (Внимание: в субботу «Верблюд» работает до наступления сумерек, примерно до 18:00!)
- Подъемники: Основной и бугельный «Эгоист». (Важно: в субботу «Эгоист» работает до 17:00!)
- Прокат детских электро энегоходов
- Все службы: прокат и команда инструкторов.
- Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)
- Все точки питания

Спорт:
31 января и 1 февраля в 10:30 — мастер-классы от инструкторов «Егозы» для прогрессирующих райдеров.
31 января в 15:00 — тренировка Клуба сноубордистов «Егозы» под руководством Андрея Максимова. Подробности — чуть позже!⛷

Важно знать:
Чтобы гарантированно попасть на индивидуальное или групповое занятие, пожалуйста, записывайтесь к нашим инструкторам заранее по телефону или через онлайн-запись на сайте.
+7 (982) 277-63-33
coach.glk-egoza.ru
Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!


До встречи на вершине!

Похожие новости
﻿
  • Январь, новый график и важные новости!
    • ﻿
  • График работы Егозы
    • ﻿
  • График работы на текущую неделю
    • ﻿
  • Внимание! Сокращенный график!
    • ﻿
  • На этой неделе мы запускаем трассу "Верблюд"!
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013