График на текущую неделю

На этой неделе морозы окончательно сдадут позиции, и настанет идеальное время для скоростных спусков, свежего воздуха и ярких зимних впечатлений! Встречаем последние дни января и стартуем в февраль на наших лучших склонах!
Режим работы:
ПН, ВТ — выходные дни.
СР, ЧТ, ПТ — с 15:00 до 21:00.
СБ — с 10:00 до 21:00.
ВС и праздничные дни — с 10:00 до 17:00.
Подробнее об услугах в будни, 28-30 января (с 15:00 до 21:00!):
- Основной подъемник.
- Трассы «Спортивная» и «Верблюд» (обратите внимание: «Верблюд» работает до 18:00).
- Прокат снаряжения.
- Служба инструкторов.
Подробнее об услугах в выходные:
31 января — с 10:00 до 21:00.
1 февраля — с 10:00 до 17:00.
- Трассы: «Спортивная» и «Верблюд». (Внимание: в субботу «Верблюд» работает до наступления сумерек, примерно до 18:00!)
- Подъемники: Основной и бугельный «Эгоист». (Важно: в субботу «Эгоист» работает до 17:00!)
- Прокат детских электро энегоходов
- Все службы: прокат и команда инструкторов.
- Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)
- Все точки питания
Спорт:
31 января и 1 февраля в 10:30 — мастер-классы от инструкторов «Егозы» для прогрессирующих райдеров.
31 января в 15:00 — тренировка Клуба сноубордистов «Егозы» под руководством Андрея Максимова. Подробности — чуть позже!⛷
Важно знать:
Чтобы гарантированно попасть на индивидуальное или групповое занятие, пожалуйста, записывайтесь к нашим инструкторам заранее по телефону или через онлайн-запись на сайте.
+7 (982) 277-63-33
coach.glk-egoza.ru
Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!
До встречи на вершине!