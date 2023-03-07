График на текущую неделю

На этой неделе морозы окончательно сдадут позиции, и настанет идеальное время для скоростных спусков, свежего воздуха и ярких зимних впечатлений! Встречаем последние дни января и стартуем в февраль на наших лучших склонах!



Режим работы:

ПН, ВТ — выходные дни.

СР, ЧТ, ПТ — с 15:00 до 21:00.

СБ — с 10:00 до 21:00.

ВС и праздничные дни — с 10:00 до 17:00.



Подробнее об услугах в будни, 28-30 января (с 15:00 до 21:00!):

- Основной подъемник.

- Трассы «Спортивная» и «Верблюд» (обратите внимание: «Верблюд» работает до 18:00).

- Прокат снаряжения.

- Служба инструкторов.



Подробнее об услугах в выходные:

31 января — с 10:00 до 21:00.

1 февраля — с 10:00 до 17:00.

- Трассы: «Спортивная» и «Верблюд». (Внимание: в субботу «Верблюд» работает до наступления сумерек, примерно до 18:00!)

- Подъемники: Основной и бугельный «Эгоист». (Важно: в субботу «Эгоист» работает до 17:00!)

- Прокат детских электро энегоходов

- Все службы: прокат и команда инструкторов.

- Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)

- Все точки питания



Спорт:

31 января и 1 февраля в 10:30 — мастер-классы от инструкторов «Егозы» для прогрессирующих райдеров.

31 января в 15:00 — тренировка Клуба сноубордистов «Егозы» под руководством Андрея Максимова. Подробности — чуть позже!⛷



Важно знать:

Чтобы гарантированно попасть на индивидуальное или групповое занятие, пожалуйста, записывайтесь к нашим инструкторам заранее по телефону или через онлайн-запись на сайте.

+7 (982) 277-63-33

coach.glk-egoza.ru

Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!





До встречи на вершине!