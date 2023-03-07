Top.Mail.Ru
ГЛК «Егоза»: график работы и праздничная программа на неделю!
    ГЛК «Егоза»: график работы и праздничная программа на неделю!

    Автор: Егозавр от 17 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 29

    Друзья, публикуем расписание на ближайшие праздничные дни. Планируйте свой отдых заранее!

    РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

    16–17 февраля (пн–вт) — ВЫХОДНЫЕ

    18–20 февраля (ср–чт–пт) — с 15:00 до 21:00
    Основной подъемник
    Трассы «Спортивная» и «Верблюд» (до 18:00)
    Прокат снаряжения
    Служба инструкторов
    19–20 февраля — работает кафе


    21–22 февраля (сб–вс) — с 10:00 до 21:00
    23 февраля (пн, праздник) — с 10:00 до 18:00
    Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (в сб–вс «Верблюд» до наступления сумерек, ~до 18:00)
    Подъемники: Основной + бугельный «Эгоист» (в субботу «Эгоист» до 18:00)
    Детские электро-снегоходы — в прокате
    Все точки питания!
    Все службы: прокат, инструкторы, ски-сервис

    ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

    21 февраля (сб) — МАСЛЕНИЦА НА ЕГОЗЕ!
    Начинаем в 12:00 на крыльце проката:
    — Ярмарка уральских мастеров
    — Особое блинное меню от кафе
    — Атмосфера настоящего праздника весны!

    23 февраля (пн) — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
    В 13:00 — игровая программа для всех желающих!
    Выполняйте несложные задания на силу и ловкость и выигрывайте призы от «Егозы» и наших партнеров!

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

    22 февраля (вс) в 10:30 — мастер-класс от инструкторов «Егозы»
    Тема: «Карвинговые повороты большого и малого радиуса» для прогрессирующих райдеров. Ваш наставник - Павел Брялин (КМС, инструктор НЛИ категории С)

    23 февраля (вс) в 10:30 — мастер-класс с Артёмом Девятаевым (Инструктор НЛИ категории С, победитель региональных соревнований). ❓ Тема — сюрприз! Артём предлагает вам выбрать, что важнее. Голосуйте в нашем Telegram-канале: t.me/glk_egoza

    Условия участия в мастер-классах:
    По предварительной записи // Стоимость — 700 руб // Подъёмы оплачиваются отдельно

    Все групповые и детские тренировки — по расписанию. В т.ч. тренировки Клуба сноубордистов Андрея Максимова

    Выходи на склон — заряжайся драйвом!
    Проводи зиму ярко, встречай весну на «Егозе»!

    И с наступающим Днём защитника Отечества, наши райдеры! Крепкого здоровья, силы духа и побед — на склонах и в жизни!

