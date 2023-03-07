ГЛК «Егоза»: график работы и праздничная программа на неделю!

Друзья, публикуем расписание на ближайшие праздничные дни. Планируйте свой отдых заранее!



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ



16–17 февраля (пн–вт) — ВЫХОДНЫЕ



18–20 февраля (ср–чт–пт) — с 15:00 до 21:00

Основной подъемник

Трассы «Спортивная» и «Верблюд» (до 18:00)

Прокат снаряжения

Служба инструкторов

19–20 февраля — работает кафе





21–22 февраля (сб–вс) — с 10:00 до 21:00

23 февраля (пн, праздник) — с 10:00 до 18:00

Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (в сб–вс «Верблюд» до наступления сумерек, ~до 18:00)

Подъемники: Основной + бугельный «Эгоист» (в субботу «Эгоист» до 18:00)

Детские электро-снегоходы — в прокате

Все точки питания!

Все службы: прокат, инструкторы, ски-сервис



ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



21 февраля (сб) — МАСЛЕНИЦА НА ЕГОЗЕ!

Начинаем в 12:00 на крыльце проката:

— Ярмарка уральских мастеров

— Особое блинное меню от кафе

— Атмосфера настоящего праздника весны!



23 февраля (пн) — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В 13:00 — игровая программа для всех желающих!

Выполняйте несложные задания на силу и ловкость и выигрывайте призы от «Егозы» и наших партнеров!



СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА



22 февраля (вс) в 10:30 — мастер-класс от инструкторов «Егозы»

Тема: «Карвинговые повороты большого и малого радиуса» для прогрессирующих райдеров. Ваш наставник - Павел Брялин (КМС, инструктор НЛИ категории С)



23 февраля (вс) в 10:30 — мастер-класс с Артёмом Девятаевым (Инструктор НЛИ категории С, победитель региональных соревнований). ❓ Тема — сюрприз! Артём предлагает вам выбрать, что важнее. Голосуйте в нашем Telegram-канале: t.me/glk_egoza



Условия участия в мастер-классах:

По предварительной записи // Стоимость — 700 руб // Подъёмы оплачиваются отдельно



Все групповые и детские тренировки — по расписанию. В т.ч. тренировки Клуба сноубордистов Андрея Максимова



Выходи на склон — заряжайся драйвом!

Проводи зиму ярко, встречай весну на «Егозе»!



И с наступающим Днём защитника Отечества, наши райдеры! Крепкого здоровья, силы духа и побед — на склонах и в жизни!