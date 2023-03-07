ГЛК «Егоза»: график работы и праздничная программа на неделю!

Друзья, публикуем расписание на ближайшие праздничные дни. Планируйте свой отдых заранее!
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
16–17 февраля (пн–вт) — ВЫХОДНЫЕ
18–20 февраля (ср–чт–пт) — с 15:00 до 21:00
Основной подъемник
Трассы «Спортивная» и «Верблюд» (до 18:00)
Прокат снаряжения
Служба инструкторов
19–20 февраля — работает кафе
21–22 февраля (сб–вс) — с 10:00 до 21:00
23 февраля (пн, праздник) — с 10:00 до 18:00
Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (в сб–вс «Верблюд» до наступления сумерек, ~до 18:00)
Подъемники: Основной + бугельный «Эгоист» (в субботу «Эгоист» до 18:00)
Детские электро-снегоходы — в прокате
Все точки питания!
Все службы: прокат, инструкторы, ски-сервис
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
21 февраля (сб) — МАСЛЕНИЦА НА ЕГОЗЕ!
Начинаем в 12:00 на крыльце проката:
— Ярмарка уральских мастеров
— Особое блинное меню от кафе
— Атмосфера настоящего праздника весны!
23 февраля (пн) — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В 13:00 — игровая программа для всех желающих!
Выполняйте несложные задания на силу и ловкость и выигрывайте призы от «Егозы» и наших партнеров!
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
22 февраля (вс) в 10:30 — мастер-класс от инструкторов «Егозы»
Тема: «Карвинговые повороты большого и малого радиуса» для прогрессирующих райдеров. Ваш наставник - Павел Брялин (КМС, инструктор НЛИ категории С)
23 февраля (вс) в 10:30 — мастер-класс с Артёмом Девятаевым (Инструктор НЛИ категории С, победитель региональных соревнований). ❓ Тема — сюрприз! Артём предлагает вам выбрать, что важнее. Голосуйте в нашем Telegram-канале: t.me/glk_egoza
Условия участия в мастер-классах:
По предварительной записи // Стоимость — 700 руб // Подъёмы оплачиваются отдельно
Все групповые и детские тренировки — по расписанию. В т.ч. тренировки Клуба сноубордистов Андрея Максимова
Выходи на склон — заряжайся драйвом!
Проводи зиму ярко, встречай весну на «Егозе»!
И с наступающим Днём защитника Отечества, наши райдеры! Крепкого здоровья, силы духа и побед — на склонах и в жизни!