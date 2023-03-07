Top.Mail.Ru
    ﻿

    График работы ГЛК «Егоза» на ближайшую неделю

    Автор: Егозавр от 24 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 68

    График работы ГЛК «Егоза» на ближайшую неделю

    БЛИЖАЙШИЕ ДНИ (25–27 ФЕВРАЛЯ):
    Режим работы: с 15:00 до 21:00
    Основной подъемник и трассы: «Спортивная» и «Верблюд»
    Важно: «Верблюд» работает до 18:00.
    Прокат снаряжения и инструкторы.
    26 и 27 также работает кафе.

    ВЫХОДНЫЕ (28 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА):
    Суббота: с 10:00 до 21:00
    Воскресенье, 1 марта: с 10:00 до 18:00
    Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (в субботу «Верблюд» — примерно до 18:00, до сумерек).
    Подъемники: Основной и тарелочный «Эгоист» (в субботу «Эгоист» работает до 18:00)
    Прокат (включая детские электро-снегоходы)
    Команда инструкторов
    Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)
    Все точки питания


    Все групповые и детские тренировки идут по расписанию.

    ЗАПИСЬ К ИНСТРУКТОРАМ:
    +7 (982) 277-63-33
    coach.glk-egoza.ru
    Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!


    До встречи на склонах Егозы!

