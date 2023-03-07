График работы ГЛК «Егоза» на ближайшую неделю
БЛИЖАЙШИЕ ДНИ (25–27 ФЕВРАЛЯ):
Режим работы: с 15:00 до 21:00
Основной подъемник и трассы: «Спортивная» и «Верблюд»
Важно: «Верблюд» работает до 18:00.
Прокат снаряжения и инструкторы.
26 и 27 также работает кафе.
ВЫХОДНЫЕ (28 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА):
Суббота: с 10:00 до 21:00
Воскресенье, 1 марта: с 10:00 до 18:00
Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (в субботу «Верблюд» — примерно до 18:00, до сумерек).
Подъемники: Основной и тарелочный «Эгоист» (в субботу «Эгоист» работает до 18:00)
Прокат (включая детские электро-снегоходы)
Команда инструкторов
Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)
Все точки питания
Все групповые и детские тренировки идут по расписанию.
ЗАПИСЬ К ИНСТРУКТОРАМ:
+7 (982) 277-63-33
coach.glk-egoza.ru
Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!
До встречи на склонах Егозы!