График работы ГЛК «Егоза» на ближайшую неделю

БЛИЖАЙШИЕ ДНИ (25–27 ФЕВРАЛЯ):

Режим работы: с 15:00 до 21:00

Основной подъемник и трассы: «Спортивная» и «Верблюд»

Важно: «Верблюд» работает до 18:00.

Прокат снаряжения и инструкторы.

26 и 27 также работает кафе.



ВЫХОДНЫЕ (28 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА):

Суббота: с 10:00 до 21:00

Воскресенье, 1 марта: с 10:00 до 18:00

Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (в субботу «Верблюд» — примерно до 18:00, до сумерек).

Подъемники: Основной и тарелочный «Эгоист» (в субботу «Эгоист» работает до 18:00)

Прокат (включая детские электро-снегоходы)

Команда инструкторов

Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)

Все точки питания





Все групповые и детские тренировки идут по расписанию.



ЗАПИСЬ К ИНСТРУКТОРАМ:

+7 (982) 277-63-33

coach.glk-egoza.ru

Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!





До встречи на склонах Егозы!