График работы с поправками на теплую весну

Обратите внимание: в выходные работаем до 17:00!

Снега у нас ещё достаточно, и даже при плюсовых температурах мы спокойно доработаем до апреля. НО! Если погода преподнесёт сюрприз и станет теплее, чем обещают синоптики, есть риск сокращения графика до 16:00 или даже 15:00.



Планируйте отдых заранее! Перед выездом заглядывайте в наши соцсети или позвоните администратору:



+7 (982) 277-63-33

t.me/glk_egoza

vk.com/glk_egoza



А теперь подробнее про работу на ближайшую неделю (18 – 22 марта).



БУДНИ (18–20 марта):

Часы работы: 15:00 – 21:00

Подъемники: Основной

Трассы: «Спортивная» и «Верблюд»

Важно: Подъемник на «Верблюд» работает ДО 18:00.

Прокат снаряжения, работа инструкторов.



ВЫХОДНЫЕ (21–22 марта):

Часы работы: 10:00 – 17:00

Подъемники: Основной + тарелочный «Эгоист»

Трассы: «Спортивная» и «Верблюд»

Прокат снаряжения (в т.ч. детские электро-снегоходы)

Команда инструкторов

Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)

Все точки питания



Детские и групповые тренировки — по расписанию.



ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ (22 марта):

Приглашаем всех сноубордистов на открытую контрольную тренировку «Итоги сезона 2025–2026»!

Дисциплина: параллельный слалом-гигант (один заезд)

Регистрация с 9:00, старт квалификации в 10:30

Участие свободное, жеребьевка — за 30 минут до старта.

Все подробности: vk.com/wall-79156140_16175



ЗАПИСЬ К ИНСТРУКТОРАМ:

+7 (982) 277-63-33

coach.glk-egoza.ru



До встречи на склонах Егозы!