График работы с поправками на теплую весну

Обратите внимание: в выходные работаем до 17:00!
Снега у нас ещё достаточно, и даже при плюсовых температурах мы спокойно доработаем до апреля. НО! Если погода преподнесёт сюрприз и станет теплее, чем обещают синоптики, есть риск сокращения графика до 16:00 или даже 15:00.
Планируйте отдых заранее! Перед выездом заглядывайте в наши соцсети или позвоните администратору:
+7 (982) 277-63-33
t.me/glk_egoza
vk.com/glk_egoza
А теперь подробнее про работу на ближайшую неделю (18 – 22 марта).
БУДНИ (18–20 марта):
Часы работы: 15:00 – 21:00
Подъемники: Основной
Трассы: «Спортивная» и «Верблюд»
Важно: Подъемник на «Верблюд» работает ДО 18:00.
Прокат снаряжения, работа инструкторов.
ВЫХОДНЫЕ (21–22 марта):
Часы работы: 10:00 – 17:00
Подъемники: Основной + тарелочный «Эгоист»
Трассы: «Спортивная» и «Верблюд»
Прокат снаряжения (в т.ч. детские электро-снегоходы)
Команда инструкторов
Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)
Все точки питания
Детские и групповые тренировки — по расписанию.
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ (22 марта):
Приглашаем всех сноубордистов на открытую контрольную тренировку «Итоги сезона 2025–2026»!
Дисциплина: параллельный слалом-гигант (один заезд)
Регистрация с 9:00, старт квалификации в 10:30
Участие свободное, жеребьевка — за 30 минут до старта.
Все подробности: vk.com/wall-79156140_16175
ЗАПИСЬ К ИНСТРУКТОРАМ:
+7 (982) 277-63-33
coach.glk-egoza.ru
До встречи на склонах Егозы!