Top.Mail.Ru
График работы с поправками на теплую весну
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: 2 °C

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Температура: 2°C, Влажность: 99%

График работы:

пн, вт - выходные; ср, чт, пт - с 15:00 до 21:00; сб, вс - с 10:00 до 17:00

Вход
    График работы с поправками на теплую весну

    Автор: Егозавр от 16 март 2026, раздел: Информация, просмотров 54

    Обратите внимание: в выходные работаем до 17:00!
    Снега у нас ещё достаточно, и даже при плюсовых температурах мы спокойно доработаем до апреля. НО! Если погода преподнесёт сюрприз и станет теплее, чем обещают синоптики, есть риск сокращения графика до 16:00 или даже 15:00.

    Планируйте отдых заранее! Перед выездом заглядывайте в наши соцсети или позвоните администратору:

    +7 (982) 277-63-33
    t.me/glk_egoza
    vk.com/glk_egoza

    А теперь подробнее про работу на ближайшую неделю (18 – 22 марта).

    БУДНИ (18–20 марта):
    Часы работы: 15:00 – 21:00
    Подъемники: Основной
    Трассы: «Спортивная» и «Верблюд»
    Важно: Подъемник на «Верблюд» работает ДО 18:00.
    Прокат снаряжения, работа инструкторов.

    ВЫХОДНЫЕ (21–22 марта):
    Часы работы: 10:00 – 17:00
    Подъемники: Основной + тарелочный «Эгоист»
    Трассы: «Спортивная» и «Верблюд»
    Прокат снаряжения (в т.ч. детские электро-снегоходы)
    Команда инструкторов
    Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)
    Все точки питания

    Детские и групповые тренировки — по расписанию.

    ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ (22 марта):
    Приглашаем всех сноубордистов на открытую контрольную тренировку «Итоги сезона 2025–2026»!
    Дисциплина: параллельный слалом-гигант (один заезд)
    Регистрация с 9:00, старт квалификации в 10:30
    Участие свободное, жеребьевка — за 30 минут до старта.
    Все подробности: vk.com/wall-79156140_16175

    ЗАПИСЬ К ИНСТРУКТОРАМ:
    +7 (982) 277-63-33
    coach.glk-egoza.ru

    До встречи на склонах Егозы!

    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013