Велосезон на «Егозе» стартует 16 мая

Именно в этот день начинает работать подъёмник и Байк-парк Егоза.
Режим работы после открытия: каждую субботу с 11:00 до 17:00.
Коротко о Байк-парке: это лесные трейлы с трамплинами и без и переоборудованный под тягу велосипедов подъёмник. В основном наш парк для опытных райдеров и требует соответствующего байка, экипировки и навыков. Подробности - https://glk-egoza.ru/bikeparkegoza.html
Что ещё доступно райдерам:
— бесплатная парковка
— мойка для велосипедов
— комплексный обед
Цены на подъёмник уже тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Прокат велосипедов и экипировки начнёт работать с июня. В это же время мы надеемся запустить для вас наш уютный палаточный лагерь.