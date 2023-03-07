Велосезон на «Егозе» стартует 16 мая

Именно в этот день начинает работать подъёмник и Байк-парк Егоза.

Режим работы после открытия: каждую субботу с 11:00 до 17:00.



Коротко о Байк-парке: это лесные трейлы с трамплинами и без и переоборудованный под тягу велосипедов подъёмник. В основном наш парк для опытных райдеров и требует соответствующего байка, экипировки и навыков. Подробности - https://glk-egoza.ru/bikeparkegoza.html



Что ещё доступно райдерам:

— бесплатная парковка

— мойка для велосипедов

— комплексный обед



Цены на подъёмник уже тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html



Прокат велосипедов и экипировки начнёт работать с июня. В это же время мы надеемся запустить для вас наш уютный палаточный лагерь.