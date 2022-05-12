Понеслась...

17 мая на ГЛК "Егоза" открывается велосезон! Начинает работать Байк-парк!

Ждем всех райдеров на открытие и далее по субботам с 11:00 до 17:00!



Кто еще не в теме, то Байк-парк

- это комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. Он предназначен для опытных райдеров!



Для райдеров парка по традиции будут доступны:

- бесплатная парковка

- мойка велосипедов

- комплексный обед для шефа

Основной же прайс на услуги подъёмника выложим чуть позже.





Палаточный лагерь откроем в июне. Но вы всегда сможете переночевать или остаться погостить у наших партнеров, многих из которых предлагают для райдеров Егозы неплохие скидки. Обновленный список отелей и загородных комплексов уже тут - vk.com/@glk_egoza-prozhivanie





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При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон. Все правила ТУТ



