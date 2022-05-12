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Понеслась... » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » Понеслась...
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    Понеслась...

    Автор: Егозавр от 05 май 2025, раздел: Информация, просмотров 34

    17 мая на ГЛК "Егоза" открывается велосезон! Начинает работать Байк-парк!
    Ждем всех райдеров на открытие и далее по субботам с 11:00 до 17:00!

    Кто еще не в теме, то Байк-парк
    - это комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. Он предназначен для опытных райдеров!

    Для райдеров парка по традиции будут доступны:
    - бесплатная парковка
    - мойка велосипедов
    - комплексный обед для шефа
    Основной же прайс на услуги подъёмника выложим чуть позже.


    Палаточный лагерь откроем в июне. Но вы всегда сможете переночевать или остаться погостить у наших партнеров, многих из которых предлагают для райдеров Егозы неплохие скидки. Обновленный список отелей и загородных комплексов уже тут - vk.com/@glk_egoza-prozhivanie


    Чтобы не пропустить новости про БайкПарк подпишитесь на спецрассылку в ВК


    _________________________


    При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон. Все правила ТУТ

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Понеслась...

Автор: Егозавр от 05 май 2025, раздел: Информация, просмотров 34

17 мая на ГЛК "Егоза" открывается велосезон! Начинает работать Байк-парк!
Ждем всех райдеров на открытие и далее по субботам с 11:00 до 17:00!

Кто еще не в теме, то Байк-парк
- это комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. Он предназначен для опытных райдеров!

Для райдеров парка по традиции будут доступны:
- бесплатная парковка
- мойка велосипедов
- комплексный обед для шефа
Основной же прайс на услуги подъёмника выложим чуть позже.


Палаточный лагерь откроем в июне. Но вы всегда сможете переночевать или остаться погостить у наших партнеров, многих из которых предлагают для райдеров Егозы неплохие скидки. Обновленный список отелей и загородных комплексов уже тут - vk.com/@glk_egoza-prozhivanie


Чтобы не пропустить новости про БайкПарк подпишитесь на спецрассылку в ВК


_________________________


При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон. Все правила ТУТ

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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