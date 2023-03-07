График работы байк-парка «Егоза» в ИЮНЕ

Мы продолжаем работать для вас каждую субботу + в праздничный день. Ждём вас:
6 июня, 12 и 13 июня, 20 июня, 27 июня
с 11:00 до 17:00
В ГРАФИКЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Важное нововведение с 6 июня
Наконец-то открывается прокат DH-велосипедов и начинает гид-инструктор. Информацию с ценами, паролями и явками опубликуем в следующем посте — следите!
Что такое Байк-парк «Егоза»?
Лесные трейлы для опытных райдеров и отдельный трейл для новичков
Подъёмник, переоборудованный под затяжку велосипедов
Бесплатная парковка, веломойка и горячий комплексный обед (600 р)
Для пеших туристов гора открыта всегда.
Вы можете подняться на гору или пройтись по экотропам в сторону Сугомака. Информация о тропах: egoza-sugomak.ru
Отдыхая на нашей территории, пожалуйста, соблюдайте наши правила (вы всё-таки в гостях), оплачивайте парковку и аренду мангальных зон (если пользуетесь).