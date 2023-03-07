ИЮЛЬСКОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГОЗЫ

Когда катаемся?



По субботам: 4, 11, 18, 25 июля.

Время работы: 11:00 – 17:00.



На месте всё как вы любите:

— Лес и горы

— Подъемник

— Прокат мощных байков и защиты

— Инструктор для новичков

— Горячий обед и мойка для велосипедов



Цены на подъемник — https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

Где остановиться, если приезжаете издалека — информация тут: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html





Запись на прокат/инструктора: +7 912 836 0338.

Если вы пешком — гора ждет вас в любой день. Только без машин на трассах, договорились?



Погода на Урале — дама с характером, и даже летом она любит преподносить сюрпризы. Если дождь или сильный ветер сделают катание небезопасным, мы можем скорректировать график или перенести день заездов. Чтобы не приехать зря и всегда быть в курсе последних изменений, подписывайтесь на наши оперативные каналы: рассылку новостей ВКонтакте — https://vk.com/app5898182_-79156140#s=1315770 и Telegram-канал БайкПарка — https://t.me/bikeparkegoza. Там мы публикуем все актуальные новости первыми!