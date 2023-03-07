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    ИЮЛЬСКОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГОЗЫ

    Автор: Егозавр от 29 июнь 2026, раздел: Информация, просмотров 39

    Когда катаемся?

    По субботам: 4, 11, 18, 25 июля.
    Время работы: 11:00 – 17:00.

    На месте всё как вы любите:
    — Лес и горы
    — Подъемник
    — Прокат мощных байков и защиты
    — Инструктор для новичков
    — Горячий обед и мойка для велосипедов

    Цены на подъемник — https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
    Где остановиться, если приезжаете издалека — информация тут: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html


    Запись на прокат/инструктора: +7 912 836 0338.
    Если вы пешком — гора ждет вас в любой день. Только без машин на трассах, договорились?

    Погода на Урале — дама с характером, и даже летом она любит преподносить сюрпризы. Если дождь или сильный ветер сделают катание небезопасным, мы можем скорректировать график или перенести день заездов. Чтобы не приехать зря и всегда быть в курсе последних изменений, подписывайтесь на наши оперативные каналы: рассылку новостей ВКонтакте — https://vk.com/app5898182_-79156140#s=1315770 и Telegram-канал БайкПарка — https://t.me/bikeparkegoza. Там мы публикуем все актуальные новости первыми!

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ИЮЛЬСКОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГОЗЫ

Автор: Егозавр от 29 июнь 2026, раздел: Информация, просмотров 39

Когда катаемся?

По субботам: 4, 11, 18, 25 июля.
Время работы: 11:00 – 17:00.

На месте всё как вы любите:
— Лес и горы
— Подъемник
— Прокат мощных байков и защиты
— Инструктор для новичков
— Горячий обед и мойка для велосипедов

Цены на подъемник — https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Где остановиться, если приезжаете издалека — информация тут: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html


Запись на прокат/инструктора: +7 912 836 0338.
Если вы пешком — гора ждет вас в любой день. Только без машин на трассах, договорились?

Погода на Урале — дама с характером, и даже летом она любит преподносить сюрпризы. Если дождь или сильный ветер сделают катание небезопасным, мы можем скорректировать график или перенести день заездов. Чтобы не приехать зря и всегда быть в курсе последних изменений, подписывайтесь на наши оперативные каналы: рассылку новостей ВКонтакте — https://vk.com/app5898182_-79156140#s=1315770 и Telegram-канал БайкПарка — https://t.me/bikeparkegoza. Там мы публикуем все актуальные новости первыми!

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    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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