Август на Егозе — все по плану, все без изменений!

График работы в августе:
По субботам: 1, 8, 15, 22, 29 августа
Время работы: 11:00 – 17:00
На месте всё стандартно:
— Лес и горы
— Подъёмник бугельный, переделанный под тягу велосипедов
— Прокат DH-байков и защиты
— Инструктор для новичков
— Горячий обед и мойка для велосипедов
Цены на подъёмник: https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Где остановиться гостям издалека: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html
Запись на прокат и к инструктору: +7 912 836 0338. Запись обязательно! Байков мало, инструктор вообще один!
Погода на Урале — дама с характером, и прогноз может меняться даже в последний момент. Чтобы не приехать зря, подписывайтесь на наш канал:
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До встречи на склонах!