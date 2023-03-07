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» » Август на Егозе — все по плану, все без изменений!
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    Август на Егозе — все по плану, все без изменений!

    Автор: Егозавр от 27 июль 2026, раздел: Информация, просмотров 68

    График работы в августе:
    По субботам: 1, 8, 15, 22, 29 августа
    Время работы: 11:00 – 17:00


    На месте всё стандартно:
    — Лес и горы
    — Подъёмник бугельный, переделанный под тягу велосипедов
    — Прокат DH-байков и защиты
    — Инструктор для новичков
    — Горячий обед и мойка для велосипедов


    Цены на подъёмник: https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
    Где остановиться гостям издалека: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html


    Запись на прокат и к инструктору: +7 912 836 0338. Запись обязательно! Байков мало, инструктор вообще один!


    Погода на Урале — дама с характером, и прогноз может меняться даже в последний момент. Чтобы не приехать зря, подписывайтесь на наш канал:

    Telegram-канал Байк-парка: t.me/bikeparkegoza


    До встречи на склонах!

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﻿

Август на Егозе — все по плану, все без изменений!

Автор: Егозавр от 27 июль 2026, раздел: Информация, просмотров 68

График работы в августе:
По субботам: 1, 8, 15, 22, 29 августа
Время работы: 11:00 – 17:00


На месте всё стандартно:
— Лес и горы
— Подъёмник бугельный, переделанный под тягу велосипедов
— Прокат DH-байков и защиты
— Инструктор для новичков
— Горячий обед и мойка для велосипедов


Цены на подъёмник: https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Где остановиться гостям издалека: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html


Запись на прокат и к инструктору: +7 912 836 0338. Запись обязательно! Байков мало, инструктор вообще один!


Погода на Урале — дама с характером, и прогноз может меняться даже в последний момент. Чтобы не приехать зря, подписывайтесь на наш канал:

Telegram-канал Байк-парка: t.me/bikeparkegoza


До встречи на склонах!

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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