Август на Егозе — все по плану, все без изменений!

График работы в августе:

По субботам: 1, 8, 15, 22, 29 августа

Время работы: 11:00 – 17:00





На месте всё стандартно:

— Лес и горы

— Подъёмник бугельный, переделанный под тягу велосипедов

— Прокат DH-байков и защиты

— Инструктор для новичков

— Горячий обед и мойка для велосипедов





Цены на подъёмник: https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

Где остановиться гостям издалека: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html





Запись на прокат и к инструктору: +7 912 836 0338. Запись обязательно! Байков мало, инструктор вообще один!





Погода на Урале — дама с характером, и прогноз может меняться даже в последний момент. Чтобы не приехать зря, подписывайтесь на наш канал:



Telegram-канал Байк-парка: t.me/bikeparkegoza





До встречи на склонах!

