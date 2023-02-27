Информация для пеших теристов и организаторов походов

В конце августа и в сентябре Егоза становится центром притяжения для туристов, в т.ч. для организованных туристических групп (школьников).



Мы рады всем гостям, но огромная просьба предупреждать о групповых поездках администратора Егозы и обязательно бронировать мангальные зоны (если они вам нужны). +7 (982) 277-63-33



ВАЖНО

При посещении территории просьба также соблюдать наши правила:



Передвигаться на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах и квадроциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК. На трассы (лыжные и вело) не заезжать!



Соблюдать чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.



Оплачивать экосбор за парковку автотранспорта и аренду мангальных зон**



Не разводить костры и не устанавливать свои мангалы.



______________________________________________________________________

** Экосбор с автотранспорта: 200 рублей с легкового автомобиля, 400 рублей с газели, 600 рублей с автобуса.





Аренда мангальных зон - 350 рублей в час. В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.