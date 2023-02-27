Чем заняться на Егозе пешим туристам?

Чем заняться на Егозе пешим туристам?

Прогуляться по одной из троп проекта "Егоза-Сугомак" или просто подняться на саму Егозу.



Обе активности доступны 24/7. Независимо от графика работы Егозы. Возможно проведение семейных, школьных и корпоративных мероприятий. Огромная просьба предупреждать о них администратора Егозы и обязательно бронировать мангальные зоны (если они вам нужны). +7 (982) 277-63-33



ВАЖНО

При посещении территории просьба также соблюдать наши правила:



Передвигаться на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах и квадроциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК. На трассы (лыжные и вело) не заезжать!



Соблюдать чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.



Оплачивать экосбор за парковку автотранспорта и аренду мангальных зон**



Не разводить костры и не устанавливать свои мангалы.





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** Экосбор с автотранспорта: 200 рублей с легкового автомобиля, 400 рублей с газели, 600 рублей с автобуса.



Аренда мангальных зон - 350 рублей в час. В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.

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***Подробнее об экотропах на egoza-sugomak.ru