Обучение катанию на Егозе. Система роста.
    ﻿

    Обучение катанию на Егозе. Система роста.

    Автор: Егозавр от 26 январь 2026, раздел: Информация, просмотров 28

    В этом году, мы впервые можем прямо сказать, что выстроили для вас (райдеры) чёткую и понятную систему роста!
    Теперь у нас есть ступени подготовки, и каждая ведёт к следующему уровню мастерства:

    СТАРТ: Индивидуальные занятия с инструктором — идеальный путь для новичков, чтобы уверенно встать на снаряды и освоить азы.

    ОСНОВА: Детские групповые занятия в клубе «Белые стрелы» с Павлом Брялиным и Натальей Чугуновой — для детей с 7 лет, которые хотят учиться уверенно кататься на лыжах и сноуборде в дружной компании сверстников.

    ПРОГРЕСС: Регулярные групповые мастер-классы по выходным (12+)— для тех, кто уверенно катается и хочет системно шлифовать технику, работать над ошибками и получить план для самостоятельной прокачки.

    МАСТЕРСТВО: Сноуборд-клуб Андрея Максимова (9+)— высшая лига и особая философия для сноубордистов, которые хотят оттачивать технику, готовиться к соревнованиям и кататься в сильнейшей команде.

    ПОДРОБНОСТИ И ССЫЛКИ - https://glk-egoza.ru/sportssection.html

    Выбирайте свою ступень и растите вместе с нами!

