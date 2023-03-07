Top.Mail.Ru
НОВЫЙ ТАРИФ ОТ «ЕГОЗЫ» И «ПИОНЕРА»!
    НОВЫЙ ТАРИФ ОТ «ЕГОЗЫ» И «ПИОНЕРА»!

    Автор: Егозавр от 10 февраль 2026, раздел: Информация

    У нас отличные новости для всех, кто любит активный отдых! Вместе с Термальным комплексом «Пионер» мы запускаем уникальное предложение на этот сезон.
    Теперь вы можете совместить катание на склонах «Егозы» и отдых в термальных бассейнах «Пионера» по специальному выгодному тарифу!

    ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
    о проведении совместной акции:

    Горнолыжный комплекс «Егоза» и Термальный комплекс «Пионер» объявляют о запуске совместного туристического продукта - комплексного тарифа «Лёд и Пламя». Продукт создан для повышения привлекательности зимнего отдыха в регионе и предлагает гостям уникальную возможность совместить активный горнолыжный отдых с оздоровительными термальными процедурами в рамках одного дня.

    Содержание предложения:

    В период с 13 февраля по 31 марта 2026 года гости смогут приобрести специальный тариф, который включает в себя фиксированный пакет услуг двух комплексов:

    -3 часа катания на склонах Горнолыжного комплекса «Егоза» (ски-пасс).
    -3 часа посещения термальных бассейнов Термального комплекса «Пионер».

    Услуги предоставляются в день приобретения тарифа.

    Компании устанавливают следующие специальные цены на пакетные предложения:

    -Тариф «Лёд и Пламя / Будни» (действителен по пятницам): 2 300 рублей за одного человека.

    -Тариф «Лёд и Пламя / Выходные» (действителен по субботам, воскресеньям и праздничным дням): 2 500 рублей за одного человека.

    Условия для гостей (участников акции)

    1. Место продажи: Приобрести комплексный тариф можно исключительно в официальных кассах Горнолыжного комплекса «Егоза». В предоплаченные услуги "Егозы" входит только пользование подъёмником (скипасс). Другие услуги (к примеру прокат снаряжения) оплачивается отдельно по действующему прайсу.

    2. Документ, подтверждающий право: При покупке гость получает именной купон установленного образца, который является единственным основанием для посещения термальных бассейнов ТК «Пионер».

    3. Срок действия: Купон действителен строго в день покупки комплексного тарифа.

    4. Порядок посещения: Посещение Термального комплекса «Пионер» осуществляется гостем самостоятельно в день приобретения тарифа при обязательном предъявлении купона.

    5. Логистика: Организация трансфера между комплексами не входит в пакет и осуществляется гостями самостоятельно. Гости должны сами планировать время посещения ГЛК "Егоза" и Комплекса "Пионер" так, чтобы успеть воспользоваться услугами.

    6. Накопительные программы: Специальные цены по акции не суммируются с другими действующими акционными предложениями, скидками и бонусными программами обоих комплексов.

    7. Количество тарифов может быть ограничено. Стоимость и условия могут быть скорректированы. Следите за обновлениями.

    Стороны оставляют за собой право оперативно корректировать стоимость и условия комплексных тарифов в зависимости от динамики продаж, изменения основного прейскуранта или иных маркетинговых соображений. Информация об изменениях будет своевременно публиковаться.

