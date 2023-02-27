Межсезонье на Егозе. 2025 год

Друзья, на ГЛК "Егоза" сейчас межсезонье — мы немного отдыхаем и готовим нашу территорию для наступающего зимнего сезона!
Пока что все основные сервисы и подъемники не работают, но это не значит, что территория закрыта. Туристы могут посещать наш курорт, но с соблюдением некоторых правил безопасности!
Что важно помнить:
- Передвигаться на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах и квадроциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК. На трассы (лыжные и вело) не заезжать!
- Соблюдать чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.
- Оплачивать экосбор за парковку автотранспорта и аренду мангальных зон**
- Не разводить костры и не устанавливать свои мангалы.
О том, что нового и интересного будет в новом сезоне и когда он начнется мы будем постепенно рассказывать в на нашей странице в ВК ([url=http://]vk.com/glk_egoza[/url]) Подписывайтесь (если ещё нет) и оставайтесь на связи!
До встречи на склонах в этом сезоне!
___________________________________________________________________
Также просьба предупреждать о групповых поездках администратора Егозы и обязательно бронировать мангальные зоны (если они вам нужны).
Также в этом году у нас есть возможность предложить вам услуги гида. +7 (982) 277-63-33.
______________________________________________________________________
** Экосбор с автотранспорта: 200 рублей с легкового автомобиля, 400 рублей с газели, 600 рублей с автобуса.
Аренда мангальных зон - 350 рублей в час. В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.
_____________________________________________________________________