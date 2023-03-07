Межсезонье на Егозе

В данный момент на Егозе идет подготовка к летнему сезону.



Экотропы проекта "Егоза-Сугомак" доступны к посещению. Но проверка сохранности навигационных табличек в этом году пока не проводилась. Просьба внимательно изучить маршруты на сайте egoza-sugomak.ru.

Также просим вас принять меры защиты от клещей, который сейчас могут быть особенно активными.

Территория ГЛК от них будет обработано только в мае, но это будет именно территория ГЛК, тропы не обрабатываются (как и в целом все охранные леса).



Открытие Байк-парк Егоза запланировано на вторую половину мая.





При посещении нашей территории просьба соблюдать несложные правила:



Передвигаться на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах и квадроциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК. На трассы (лыжные и вело) не заезжать!

Соблюдать чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

Оплачивать экосбор за парковку автотранспорта и аренду мангальных зон**

Не разводить костры и не устанавливать свои мангалы.



Последний пункт актуален весь летний сезон, но именно сейчас просим вас быть максимально острожными с огнем. Так как с апреля в Челябинской области введён особый противопожарный режим!



______________________________________________________________________** Экосбор с автотранспорта: 200 рублей с легкового автомобиля, 400 рублей с газели, 600 рублей с автобуса.Аренда мангальных зон - 350 рублей в час. В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой._____________________________________________________________________ФОТО Алексей Женин