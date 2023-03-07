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c 16 мая, по субботам с 11:00 до 17:00, в формате Байк-парка.

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    Важное объявление для райдеров!

    Автор: Егозавр от 13 июль 2026, раздел: Информация, просмотров 29

    Друзья, в минувшие выходные по Егозе пронёсся мощный ураган. Сейчас на курорте идёт масштабная расчистка трасс — объём работ и проблем оказался больше, чем мы предполагали изначально.

    Наши команды делают всё возможное, чтобы восстановить трассы и подъёмник, но пока рано говорить, сможем ли мы принять гостей в эту субботу.

    О работе Байк-парка 18 июля сообщим дополнительно, как только ситуация прояснится. Оставайтесь на связи, следите за обновлениями — мы опубликуем новость, как только примем окончательное решение.

    Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши каналы:
    Новости ВКонтакте: https://vk.com/app5898182_-79156140#s=1315770
    Telegram-канал Байк-парка: https://t.me/bikeparkegoza

    Спасибо за понимание и до скорой встречи на склонах!

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Важное объявление для райдеров!

Автор: Егозавр от 13 июль 2026, раздел: Информация, просмотров 29

Друзья, в минувшие выходные по Егозе пронёсся мощный ураган. Сейчас на курорте идёт масштабная расчистка трасс — объём работ и проблем оказался больше, чем мы предполагали изначально.

Наши команды делают всё возможное, чтобы восстановить трассы и подъёмник, но пока рано говорить, сможем ли мы принять гостей в эту субботу.

О работе Байк-парка 18 июля сообщим дополнительно, как только ситуация прояснится. Оставайтесь на связи, следите за обновлениями — мы опубликуем новость, как только примем окончательное решение.

Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши каналы:
Новости ВКонтакте: https://vk.com/app5898182_-79156140#s=1315770
Telegram-канал Байк-парка: https://t.me/bikeparkegoza

Спасибо за понимание и до скорой встречи на склонах!

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  • Крайний день работы Байк-парка
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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