Важное объявление для райдеров!

Друзья, в минувшие выходные по Егозе пронёсся мощный ураган. Сейчас на курорте идёт масштабная расчистка трасс — объём работ и проблем оказался больше, чем мы предполагали изначально.



Наши команды делают всё возможное, чтобы восстановить трассы и подъёмник, но пока рано говорить, сможем ли мы принять гостей в эту субботу.



О работе Байк-парка 18 июля сообщим дополнительно, как только ситуация прояснится. Оставайтесь на связи, следите за обновлениями — мы опубликуем новость, как только примем окончательное решение.



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Спасибо за понимание и до скорой встречи на склонах!